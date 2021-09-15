В белорусском "Зубренке" примут на отдых и оздоровление группу детей из Донецкой области

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым группа детей из Донецкой области будет отдыхать и оздоравливаться в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с 15 сентября по 5 октября 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Просьба принять на оздоровление в Беларуси детей из Донецкой области поступила на имя главы государства по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко данную инициативу поддержал.

Помимо отдыха и оздоровления для детей из Донецкой области будет организован учебный процесс и экскурсионно-культурные мероприятия по знаковым местам нашей страны.

Решение главы государства подчеркивает последовательный курс Беларуси, направленный на проведение миролюбивой внешней политики, приверженность идеям гуманизма и милосердия в отношении детей, нуждающихся в заботе и поддержке.-0-