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05 июня 2020, 13:00

"В формате живого общения" - Лукашенко рассказал о политико-экономических итогах встречи с Орбаном

Виктор Орбан и Александр Лукашенко
Виктор Орбан и Александр Лукашенко

5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который впервые посещает Беларусь с официальным визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства поблагодарил венгерского лидера за визит в Минск. "Это смелый шаг (в этой, казалось бы, непростой психологической и медицинской ситуации, имя которой пандемия), который позволил нам с вами прервать так называемый международный карантин и возродить формат живого общения между европейскими государствами", - подчеркнул Президент.

Состоявшийся разговор Александр Лукашенко охарактеризовал как очень конструктивный, который показал, что белорусско-венгерское сотрудничество находится на подъеме. "Мы открыто и содержательно обсудили различные темы двусторонней повестки и ситуацию в мире. Отметили схожесть взглядов по многим актуальным проблемам", - заявил белорусский лидер.

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Глава государства считает, что существующий ныне уровень торгово-экономических и политических отношений между Беларусью и Венгрией абсолютно не соответствует потенциальным возможностям сторон.

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Виктор Орбан поблагодарил главу белорусского государства за возможность посетить Минск. "Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит на вашу родину", - сказал он.

Об уровне отношений с Венгрией и ЕС

По словам Александра Лукашенко, Венгрия является самым близким для Беларуси партнером в Евросоюзе. "Как никто другой, понимает нас и способствует углублению наших отношений с ЕС, - отметил он. - За последние годы они (отношения. - Прим. БЕЛТА) значительно улучшились, стали более прагматичными, равноправными и, самое главное, продуктивными. Большая заслуга в этом наших друзей из Будапешта и лично Виктора Орбана".

"Наши страны заинтересованы в развитии "Восточного партнерства" как созидательной инициативы, ориентированной на экономический рост. Причем инициативы, которая не ущемляет ничьих интересов", - подчеркнул глава белорусского государства.

Он отметил, что Венгрия занимает конструктивную позицию и в рамках Североатлантического альянса, отношения с которым у Беларуси становятся все более доверительными. "Беларусь готова к дальнейшему развитию диалога во взаимоуважительном ключе и на равноправной основе", - заверил белорусский лидер.

О ситуации в Украине

Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно урегулирования ситуации на востоке Украины. "Тлеющий там конфликт является дестабилизирующим фактором европейской безопасности и вызовом для всего региона", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что Беларусь и Венгрия договорились продолжить взаимодействие в различных многосторонних форматах. "Венгрия для нас - близкая страна географически, исторически и культурно", - сказал глава государства.

Об экономическом сотрудничестве

Президент отметил, что многие венгерские бренды широко известны в Беларуси. Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд "Сделано в Беларуси" стал не менее популярным в Венгрии. Экономические связи двух стран поступательно развиваются и имеют широкий охват.

Виктор Орбан
Виктор Орбан

Александр Лукашенко привел один из примеров эффективного сотрудничества в промышленности - это проект белорусско-венгерско-швейцарской кооперации по производству электропоездов "Штадлер". "Мы поставили в Венгрию произведенные в Беларуси составы, первые из которых уже протестированы и скоро выйдут на линию. С учетом планов Венгрии по переходу на зеленые технологии особенно перспективной видится кооперация в производстве автобусов, электробусов, возможно, иной техники", - рассказал глава государства. Он уверен, что при взаимном интересе есть все возможности для выхода на совместные масштабные проекты.

О давлении извне и мирном атоме

"Беларусь и Венгрия вновь подтверждают, что не приемлют попыток оказания давления извне под разными предлогами. Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ (в Венгрии при участии российской стороны реализуется проект по возведению двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". - Прим. БЕЛТА)", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, страны договорились, что вместе будут давать на них адекватный, но жесткий ответ. "Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику. Вместе с тем мы гарантируем, что эта политика всегда будет ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность, - подчеркнул глава государства. - Более того, мы будем делать все, чтобы не только политика, а строящаяся новая АЭС в Беларуси работала не только на Беларусь, но и на все заинтересованные страны".

Президент заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ, ЕС, других международных структур, чтобы они убедились в том, что Белорусская атомная электростанция не угрожает ни самим белорусам, ни соседям.

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В настоящее время в Венгрии совместно с российской стороной реализуется проект, аналогичный белорусскому. Речь идет о возведении двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".

"Мы подтвердили заинтересованность в обмене опытом в ядерно-энергетической сфере, эксплуатации АЭС, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом", - сказал Александр Лукашенко.

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"Мы наблюдаем за проектом строительства АЭС в Островце, так как наша АЭС строится по аналогичному примеру. Думаю, что мы сможем поделиться друг с другом опытом и знаниями", - отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

О будущем отношений с Венгрией

В заключение Президент выразил уверенность, что у белорусско-венгерского сотрудничества во всех без исключения областях большое будущее.

"Для совместного преодоления вызовов, стоящих перед нашими экономиками, нам нужно максимально скоординировать усилия там, где это необходимо. Сегодняшние конструктивные и плодотворные переговоры еще больше укрепили в этом мою уверенность и всех белорусов", - отметил белорусский лидер.-0-

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"Если бы мы в ближайшие два-три года достигли полумиллиардного товарооборота, было бы неплохо. Мы заоблачные цифры не ставим", - отметил глава государства.

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Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна поддерживает развитие инициативы "Восточного партнерства", участницей которой является и Беларусь. "Для Евросоюза наступило время отменить существующие санкции в отношении Беларуси", - сказал Виктор Орбан.

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