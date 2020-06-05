"В формате живого общения" - Лукашенко рассказал о политико-экономических итогах встречи с Орбаном

5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который впервые посещает Беларусь с официальным визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства поблагодарил венгерского лидера за визит в Минск. "Это смелый шаг (в этой, казалось бы, непростой психологической и медицинской ситуации, имя которой пандемия), который позволил нам с вами прервать так называемый международный карантин и возродить формат живого общения между европейскими государствами", - подчеркнул Президент.

Состоявшийся разговор Александр Лукашенко охарактеризовал как очень конструктивный, который показал, что белорусско-венгерское сотрудничество находится на подъеме. "Мы открыто и содержательно обсудили различные темы двусторонней повестки и ситуацию в мире. Отметили схожесть взглядов по многим актуальным проблемам", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко - Орбану: если мы о чем-то договоримся, Беларусь будет свято это выполнять Глава государства считает, что существующий ныне уровень торгово-экономических и политических отношений между Беларусью и Венгрией абсолютно не соответствует потенциальным возможностям сторон.

Премьер-министр Венгрии о визите в Беларусь: я приехал с искренними намерениями наладить сотрудничество Виктор Орбан поблагодарил главу белорусского государства за возможность посетить Минск. "Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит на вашу родину", - сказал он.

Об уровне отношений с Венгрией и ЕС

По словам Александра Лукашенко, Венгрия является самым близким для Беларуси партнером в Евросоюзе. "Как никто другой, понимает нас и способствует углублению наших отношений с ЕС, - отметил он. - За последние годы они (отношения. - Прим. БЕЛТА) значительно улучшились, стали более прагматичными, равноправными и, самое главное, продуктивными. Большая заслуга в этом наших друзей из Будапешта и лично Виктора Орбана".

"Наши страны заинтересованы в развитии "Восточного партнерства" как созидательной инициативы, ориентированной на экономический рост. Причем инициативы, которая не ущемляет ничьих интересов", - подчеркнул глава белорусского государства.

Он отметил, что Венгрия занимает конструктивную позицию и в рамках Североатлантического альянса, отношения с которым у Беларуси становятся все более доверительными. "Беларусь готова к дальнейшему развитию диалога во взаимоуважительном ключе и на равноправной основе", - заверил белорусский лидер.

О ситуации в Украине

Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно урегулирования ситуации на востоке Украины. "Тлеющий там конфликт является дестабилизирующим фактором европейской безопасности и вызовом для всего региона", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что Беларусь и Венгрия договорились продолжить взаимодействие в различных многосторонних форматах. "Венгрия для нас - близкая страна географически, исторически и культурно", - сказал глава государства.

Об экономическом сотрудничестве

Президент отметил, что многие венгерские бренды широко известны в Беларуси. Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд "Сделано в Беларуси" стал не менее популярным в Венгрии. Экономические связи двух стран поступательно развиваются и имеют широкий охват.

Виктор Орбан

Александр Лукашенко привел один из примеров эффективного сотрудничества в промышленности - это проект белорусско-венгерско-швейцарской кооперации по производству электропоездов "Штадлер". "Мы поставили в Венгрию произведенные в Беларуси составы, первые из которых уже протестированы и скоро выйдут на линию. С учетом планов Венгрии по переходу на зеленые технологии особенно перспективной видится кооперация в производстве автобусов, электробусов, возможно, иной техники", - рассказал глава государства. Он уверен, что при взаимном интересе есть все возможности для выхода на совместные масштабные проекты.

О давлении извне и мирном атоме

"Беларусь и Венгрия вновь подтверждают, что не приемлют попыток оказания давления извне под разными предлогами. Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ (в Венгрии при участии российской стороны реализуется проект по возведению двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". - Прим. БЕЛТА)", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, страны договорились, что вместе будут давать на них адекватный, но жесткий ответ. "Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику. Вместе с тем мы гарантируем, что эта политика всегда будет ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность, - подчеркнул глава государства. - Более того, мы будем делать все, чтобы не только политика, а строящаяся новая АЭС в Беларуси работала не только на Беларусь, но и на все заинтересованные страны".

Президент заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ, ЕС, других международных структур, чтобы они убедились в том, что Белорусская атомная электростанция не угрожает ни самим белорусам, ни соседям.

Беларусь готова поделиться с Венгрией опытом в строительстве АЭС - Лукашенко В настоящее время в Венгрии совместно с российской стороной реализуется проект, аналогичный белорусскому. Речь идет о возведении двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".

"Мы подтвердили заинтересованность в обмене опытом в ядерно-энергетической сфере, эксплуатации АЭС, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом", - сказал Александр Лукашенко.

Мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью - Орбан "Мы наблюдаем за проектом строительства АЭС в Островце, так как наша АЭС строится по аналогичному примеру. Думаю, что мы сможем поделиться друг с другом опытом и знаниями", - отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

О будущем отношений с Венгрией

В заключение Президент выразил уверенность, что у белорусско-венгерского сотрудничества во всех без исключения областях большое будущее.

"Для совместного преодоления вызовов, стоящих перед нашими экономиками, нам нужно максимально скоординировать усилия там, где это необходимо. Сегодняшние конструктивные и плодотворные переговоры еще больше укрепили в этом мою уверенность и всех белорусов", - отметил белорусский лидер.-0-

Лукашенко рассчитывает на рост товарооборота с Венгрией в ближайшие годы до 500 млн евро "Если бы мы в ближайшие два-три года достигли полумиллиардного товарооборота, было бы неплохо. Мы заоблачные цифры не ставим", - отметил глава государства.

Итоги встречи

Лукашенко: пандемия многое изменит, но давление не исчезнет, выдержит только сильный "Ясно, что если это даже нерукотворное создание, этот коронавирус, то многие страны захотят воспользоваться этим вирусом, чтобы изменить мир. Естественно, страны, которые считают себя наиважнейшими и которые видят свою роль по переустройству мира", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу Майка с номером 2 - именно под ним периодически играет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "С нашим гербом. Может, когда-нибудь попробуете", - заметил глава государства Александр Лукашенко.

Для Евросоюза наступило время отменить санкции в отношении Беларуси - Орбан Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна поддерживает развитие инициативы "Восточного партнерства", участницей которой является и Беларусь. "Для Евросоюза наступило время отменить существующие санкции в отношении Беларуси", - сказал Виктор Орбан.