В информационном поле проходят все решающие сражения за национальную безопасность - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Об этом в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил Президент Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что с этой целью широко используются возможности информационных ресурсов. В частности, интернета, мессенджеров и социальных сетей. "В результате за прошедшие месяцы соцсети и Telegram -каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках, от собственной груди, - фигурально выразился глава государства. - Да Господь с ними, я же Президент. В семье разные бывают дети. Но вы посмотрите на наших творцаў - они ж вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали, что с ними случилось буквально за сутки?"

Президент рассказал, что на встрече с активом бросил такую фразу: "Я человек терпеливый. Я люблю разные точки зрения, разные мнения. Я пришел к этой власти из оппозиции. В меня стреляли, меня избивали, меня ломали. Но я не ходил и не плакался - я знал, куда я попал".

"Мы, власть и я как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Если вы неспособны или к чему-то не готовы - уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию. И сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сейчас очень опасны скрытые угрозы. "Современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, что самое опасное. Он даже не замечает, что становится объектом манипуляций, - заметил Президент. - Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель - стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления".

"Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии", - заявил Александр Лукашенко.-0-