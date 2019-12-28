В изысканной атмосфере и с участием Президента - во Дворце Независимости проходит первый Венский бал

28 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Первый в истории современной Беларуси Венский бал открылся в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Среди участников и гостей праздника - Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса.
Но главные персоны, к кому на празднике приковано всеобщее внимание, - это, безусловно, молодые дебютанты, получившие приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности. Это молодежь, студенты вузов, учащиеся других учреждений образования. Всего более 360 участников.
В соответствии со строгими бальными традициями открылось торжество полонезом в исполнении дебютантов - девушек в белоснежных платьях с миниатюрными букетами в руках и юношей в черных фраках.
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