"В любое время, в любом месте - в Беларуси". Лукашенко - Макрону о мирных переговорах

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова в любое время и в любом месте принять у себя стороны для проведения мирных переговоров. Об этом было заявлено в ходе состоявшегося телефонного разговора президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию: "в любое время, в любом месте - в Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось БЕЛТА, на эту тему глава белорусского государства высказался ранее 26 февраля, отвечая на вопросы журналистов. "Мы открыты. Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку. Пока еще это конфликт. Конфликт на стадии возгорания. Надо это остановить. Вы знаете нашу позицию. Я в первый же день об этом сказал", - отметил он.

"Позицию Президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта - в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте", - заявил Александр Лукашенко представителям СМИ.-0-