7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Минске продолжат вынос предприятий из центра города. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что в Минске необходимо эффективно использовать государственное имущество. В частности, старые производственные площадки, которые могут быть задействованы под иные цели или развитие чистых экологических производств. "Некоторые даже рестораны начали строить в этих местах", - заметил глава государства.

"Ради бога. То, что надо городу, будем строить. Но мы продолжим вынос предприятий из центра города. Особенно тех, которые обладают литейными производствами и тому подобное", - добавил Александр Лукашенко.-0-