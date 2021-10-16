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Президент
16 октября 2021, 17:43

В окружении Лукашенко обратили внимание на то, что и как пьет Президент на саммитах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В окружении Президента Беларуси Александра Лукашенко обратили внимание на то, какие напитки он предпочитает употреблять во время официальных мероприятий. Об этом рассказывает Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

В частности, 14-15 октября состоялись саммиты СНГ и ЕАЭС, которые прошли в формате видеоконференции.

"Изначально на столе - традиционная чашка чая. Китайского. В четверг после чая официант подал крепкий кофе. Президент добавляет кубик коричневого сахара и выпивает кофе в четыре глотка (подсчитано). После в обязательном порядке - стакан воды. Следом еще одна чашка - снова горячего чая. Пятница: за два часа переговоров две чашки китайского чая и стакан воды", - подсчитали авторы ресурса.-0-

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