В Польше хотели захватить белорусского пограничника для последующего обмена на Эмиля Чечко

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше хотели захватить белорусского пограничника для последующего обмена на польского военнослужащего Эмиля Чечко, который ранее попросил политического убежища в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Чтобы вытащить этого беглого польского военнослужащего, поставили задачу военным полякам захватить нашего пограничника с целью обмена. Я уже предупредил пограничников и пограничные войска: никакого обмена не будет. И не дай бог мы только допустим захват нашего военнослужащего - мало не покажется, в том числе и генералам", - заявил Александр Лукашенко.
Как ранее сообщали в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы белорусским пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.-0-