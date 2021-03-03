В правовое регулирование оборота боевого оружия внесены изменения

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется правовое регулирование порядка оборота боевого оружия, боеприпасов к нему и охранной деятельности. Соответствующий указ №79 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 3 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения и дополнения в указы №473 "О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь" и №534 "О мерах по совершенствованию охранной деятельности".

В частности, отдельные нормы, касающиеся оборота оружия и боеприпасов, теперь будут распространяться и на Государственную фельдъегерскую службу при Минсвязи в порядке, установленном в военизированных организациях. Указом предусматривается хранение оружия и боеприпасов службы безопасности БелАЭС в воинской части внутренних войск МВД, "Белтелеком" исключается из числа организаций, обладающих правом создания военизированной охраны.

Кроме того, документом уточняется описание форменной одежды и знаков различия работников специальной связи. Для этого внесены корректировки в указ №159 "О форменной одежде и знаках различия работников специальной связи республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта".-0-