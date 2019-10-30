В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии с участием Лукашенко открыли пансионат

30 октября, Минский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова открылся пансионат для пациентов и их сопровождающих. В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в пансионате 118 одноместных и двухместных номеров. Здесь есть столовая и кафетерий, прачечная, спортивный комплекс.

В пансионате будут размещаться граждане, приезжающие на обследования, и пациенты на амбулаторном лечении, которым не требуется специальная медицинская помощь. С ними здесь также могут находиться их сопровождающие. Кроме того, в пансионате смогут проживать иностранные врачи-онкологи, приезжающие на обучение в образовательный центр при РНПЦ.

Первый этаж здания планируется предоставить пациентам, в том числе людям с ограниченными возможностями, второй - их родственникам, третий - слушателям.

Планируется, что с ноября в РНПЦ онкологии будет функционировать и лечебно-диагностическое отделение с палатами повышенной комфортности. Здесь находится 10 палат, в которых может разместиться не только сам пациент, но и сопровождающий его родственник. В палатах имеется душевая и небольшая кухня. У проживающих есть возможность получать индивидуальное питание и уход.

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