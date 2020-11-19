В руководстве Белстата произошли перестановки

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Елену Кухаревич первым заместителем председателя Национального статистического комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Елена Кухаревич занимала должность зампредседателя комитета. На ее место назначена Наталья Тарасюк, которая до этого была начальником главного статистического управления Минска.-0-