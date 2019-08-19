Валерий Малашко согласован на должность зампреда Могилевского облисполкома

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Валерия Малашко заместителем председателя Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

С января 2017 по июнь 2019 года Валерий Малашко работал на посту министра здравоохранения, а до этого в течение непродолжительного времени возглавлял Министерство труда и социальной защиты.

Примечательно, что до министерской карьеры Валерий Малашко уже работал на различных должностях в Могилевском облисполкоме, в том числе с 2009 по 2016 год - на посту заместителя председателя Могилевского облисполкома.

Валерий Малашко родился в 1966 году в Гродно. Окончил в 1989 году Минский государственный медицинский институт, в 2007 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.-0-