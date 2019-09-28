"Вам по силам наращивать объемы продукции" - Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамi"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2019" в Браславе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В нынешнем году хлеборобы самого северного региона Беларуси собрали около миллиона тонн зерна, а Витебский и Оршанский районы перешагнули стотысячную планку, - говорится в приветствии. - Важными слагаемыми успеха стали четкая организованность процесса и высокая производственная дисциплина".

Глава государства адресовал слова благодарности не только аграриям, но и работникам транспортных, перерабатывающих, промышленных предприятий, труженикам агросервиса, а также всем тем, кто помогал сельчанам в страду.

"Дажынкi" завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень - это и время подготовки к будущему урожаю. Убежден: вам по силам и далее наращивать объемы и улучшать качество продукции. Пусть каравай Витебщины с каждым годом становится весомее, а наша земля - богаче", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-