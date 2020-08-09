"Вам по силам самые дерзкие и масштабные проекты" - Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником и 100-летием отечественной строительной отрасли. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назвал эту отрасль одной из важнейших для национальной экономики, отметив, что за вековую историю она прошла нелегкий путь становления и развития. "Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений строителей в послевоенные годы наша республика восстановилась из руин и пепла", - говорится в поздравлении.

Белорусские градостроители, сохраняя лучшие традиции и вместе с тем шагая в ногу со временем, создают сегодня модель индустрии завтрашнего дня, считает Александр Лукашенко.

"Осваивая современные материалы и технологии, вы буквально за два десятилетия преобразили Беларусь. На новый уровень вывели функциональность и комфортность возводимого жилья, социальных и производственных объектов, многие из которых стали визитными карточками отдельных городов и целых регионов. Сделали нашу страну узнаваемой в мире, - подчеркнул белорусский лидер. - Убежден, что вам по силам решение любых задач, самых дерзких и масштабных проектов, которые еще больше укрепят статус современной Беларуси - технологичной, удобной для жизни, устремленной в будущее".-0-