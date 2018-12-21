"Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил государственные награды работникам различных сфер деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"За каждым высоким званием, орденом, медалью - история человека. Человека-созидателя, талантливого, трудолюбивого, преданного своему делу и стране. Именно такие люди собрались сегодня в этом зале. Здесь представители почти всех сфер деятельности, профессий и рангов. Жители разных уголков Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, всех их объединяет общее стремление сделать страну краше, богаче и успешнее, защитить мир и укрепить суверенитет. "Своими достижениями, победами, добрыми делами вы вошли в историю уходящего года, в историю страны. Прославили не только свое имя, но и свою малую и большую родину", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что еще вчера присутствующими в зале гордились только близкие, друзья и коллеги. А сегодня их увидят почти все жители Беларуси, узнают миллионы соотечественников, завтра прочтут о каждом из них в прессе. "Для них ваш успех - пример истинного патриотизма, который проявляется в конкретных делах и конкретных поступках", - подчеркнул Президент.

Ордена и медали, а также дипломы о присвоении почетных званий глава государства вручил за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанных с риском для жизни, большой личный вклад в развитие белорусской журналистики, промышленности, сельскохозяйственной и строительной отраслей, значительные достижения в сферах энергетики, науки, медицинского и социального обслуживания населения, образования, культуры и спорта.

В числе награжденных - лучшие специалисты реального сектора экономики, отметил глава государства. Они представляют предприятия, которые не только успешно производят высококачественную продукцию, но и возрождают села, занимаются благотворительностью. Так, орденом Отечества III степени награжден генеральный директор ЗАО "Витэкс" Виктор Терещенко, орденом Почета - генеральный директор Минского завода колесных тягачей Игорь Летов.

Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" присвоено гендиректору ОАО "Мостовдрев" Сергею Ососову, заместителю начальника производства ОАО "Нафтан" Владиславу Николаеву, главному инженеру Оршанского станкостроительного завода "Красный борец" Александру Шацкому. Ряд работников были удостоены почетных званий заслуженного работника сельского хозяйства, заслуженных строителей, архитекторов, энергетиков.

"Мы гордимся высокими достижениями наших ученых, врачей, педагогов в научно-исследовательской и практической работе, а также результатами важной для государства миссии органов социальной защиты. Восхищаемся творческими успехами белорусских деятелей культуры и искусства, достойными выступлениями и громкими победами отечественных спортсменов", - заявил Александр Лукашенко.

Президент вручил орден Отечества III степени генеральному директору Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии Александру Ильющенко и ректору Белорусского государственного экономического университета Владимиру Шимову.

Ректор Белорусского государственного экономического университета Владимир Шимов награжден орденом Отечества III степени

Орденом Почета награждены главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Ирина Абельская, директор витебской гимназии №8 Раиса Грабовская, орденом Франциска Скорины - профессор кафедры коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках Белорусского государственного экономического университета Геннадий Короленок и председатель Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси Тамара Гусаченко.

Ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Зое Белохвостик присвоено почетное звание "Народный артист Беларуси". Глава государства также присвоил почетные звания артистам, деятелям искусств, культуры и науки, работникам образования и социальной защиты, спортсменам и тренерам.

Ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Зое Белохвостик присвоено почетное звание "Народный артист Беларуси"

Особые слова поздравления Александр Лукашенко адресовал сотрудникам Белорусского телеграфного агентства, которое 23 декабря отмечает большой юбилей. "Вот уже сто лет оно выполняет важнейшую миссию - фиксирует и хранит историю нашей страны. Еще один хороший повод наградить наших журналистов", - заявил Президент.

Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам БЕЛТА Орден Почета глава государства вручил ведущему редактору главного выпуска БЕЛТА Алине Шрубок, медалью "За трудовые заслуги" была награждена заместитель генерального директора - начальник центра внешних коммуникаций БЕЛТА Марта Чвей.

Орденом Почета награждена ведущий редактор главного выпуска БЕЛТА Алина Шрубок. Медаль "За трудовые заслуги" глава государства вручил заместителю генерального директора - начальнику центра внешних коммуникаций БЕЛТА Марте Чвей.

Медаль "За трудовые заслуги" глава государства вручил заместителю генерального директора - начальнику центра внешних коммуникаций БЕЛТА Марте Чвей

Орденом Почета награждена ведущий редактор главного выпуска БЕЛТА Алина Шрубок

"Традиционно в этот торжественный день мы благодарим представителей силовых структур, защищающих наше Отечество, которые обеспечивают мир и безопасность в нашей стране. С чувством гордости и большого уважения вручаем орден за проявленное мужество", - сказал белорусский лидер.

Президент вручил орден "За личное мужество" начальнику Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца Николаю Мочанскому, который, совершая полет, сумел посадить горящий вертолет. Ордена Почета был удостоен председатель Белорусской общественной организации офицеров инженерных войск Павел Гутенко.

"Убежден, что эти награды вдохновят вас на очередные свершения, откроют перспективы дальнейшего профессионального роста, предоставят новые возможности для творческой реализации", - подчеркнул Александр Лукашенко. Президент также поздравил присутствующих и всех жителей страны с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы он был таким же плодотворным и богатым на добрые дела.-0-