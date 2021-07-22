"Ваша жизнь - это пример самоотверженного служения искусству" - Лукашенко поздравил Газманова с 70-летием

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России Олега Газманова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша жизнь - это пример самоотверженного служения искусству. Обладая ярким талантом певца, поэта и композитора, вы завоевали всенародную любовь, подарили миру прекрасные позитивные песни и запоминающиеся шоу, которые заняли особое место на эстраде. Вы - человек с активной гражданской позицией, убежденный патриот своей страны, искренний друг Беларуси - всегда являетесь желанным гостем на нашей земле", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых творческих побед.-0-