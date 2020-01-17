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17 января 2020, 10:56

"Ваши результаты вызывают гордость за народ" - Лукашенко вручил награды представителям различных сфер

Александр Лукашенко во время вручения государственных наград
Александр Лукашенко во время вручения государственных наград

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности. Церемония состоялась во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы чествуем трудолюбивых, талантливых и целеустремленных людей. Людей, чей триумф сегодня разделит вся страна. Прежде чем вручить вам заслуженные награды, хотел бы отметить, что труд каждого из вас очень важен для нашего государства, ваши честность и преданность делу восхищают, а высокие результаты вызывают чувство искренней гордости за наш народ", - заявил Александр Лукашенко.

На церемонию вручения наград во Дворце Независимости собрались около 40 представителей практически всех важнейших сфер жизни.

Глава государства в первую очередь выразил признательность работникам производственной отрасли: "Благодаря вам продукция под маркой "Зроблена ў Беларусі" высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Доверие людей качеству наших товаров дорогого стоит, но требует постоянной самоотдачи и упорства в работе". Диплом о присвоении почетного звания заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси Александр Лукашенко вручил директору агрокомбината "Ждановичи" Григорию Чуйко, заслуженного строителя Беларуси - директору ОАО "Минский Промтранспроект" Аркадию Споткаю.

Поблагодарил за труд Президент и белорусских ученых. По его словам, занимаясь научной и исследовательской деятельностью, они создают технологическую основу развития Беларуси. Почетных званий "Заслуженный изобретатель Республики Беларусь" и "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" удостоены соответственно главный советник ЗАО "Голографическая индустрия" Леонид Танин и главный научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Валерий Матвеев.

Высоких наград и званий удостоены деятели культуры и искусства. Александр Лукашенко заявил, что творческие проекты многих отечественных музыкантов, вокалистов, художников и кинематографистов являются золотым фондом, национальным достоянием Беларуси. Почетное звание "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь" присвоено профессору кафедры художественно-педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета Георгию Лойко. Заслуженными артистами Беларуси стали солист Государственного академического ансамбля танца Николай Бабашко и актер Национального академического драматического театра имени М.Горького Валерий Шушкевич. Звание заслуженного деятеля культуры Беларуси присвоено члену Белорусского союза кинематографистов Вере Савиной.

"Приветствую также атлетов, которые пополнили ряды заслуженных мастеров спорта. Прославляя страну своими победами, вы объединяете всех нас в самом искреннем чувстве - чувстве национальной гордости", - подчеркнул глава государства. Звание заслуженного мастера спорта Беларуси присвоено трехкратному чемпиону мира, восьмикратному обладателю Кубка мира, чемпиону мира среди профессионалов, мастеру спорта международного класса по кикбоксингу и таиландскому боксу Сергею Скибе. Заслуженными мастерами спорта Беларуси также стали спортсмен-инструктор национальной команды по подводному спорту Дмитрий Гаврилов, спортсмены-инструкторы национальной команды по радиоспорту Анна Шевеленко и Сергей Шведко.

Государственные награды вручены и белорусским педагогам. На их плечах, отметил Президент, ответственность за самое ценное - будущее страны и укрепление самосознания белорусов. Орденом Франциска Скорины Александр Лукашенко наградил первого проректора БГПУ им. Максима Танка Светлану Коптеву. Дипломы о присвоении почетного звания заслуженного работника образования вручены заведующему кафедрой политологии юридического факультета БГУ Сергею Решетникову и директору Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежде Васильченко.

"В год 75-летия Великой Победы необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и традиционных нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения на примерах героического подвига нашего народа", - добавил глава государства.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал военным, сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы. Любые цели достижимы, когда в обществе царят мир, стабильность и порядок, подчеркнул он. В числе награжденных - начальник Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Игорь Оберемко и следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Дмитрий Васюкович. Глава государства вручил им орден "За службу Родине" III степени.

Обращаясь ко всем награжденным, Президент отметил, что, воплощая в жизнь свои самые амбициозные планы, они вдохновляют соотечественников на новые свершения. "Быть лидером в своей сфере - великая ответственность и огромный ежедневный труд. Государственное признание - это высокое доверие. И я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего Отечества", - заключил белорусский лидер.-0-

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