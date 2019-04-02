Важны не столько объем производства, сколько его эффективность и рентабельность - Лукашенко

2 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Подавляющее большинство областей в прошлом году не достигло плановых цифр по валовому региональному продукту и производительности труда. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам регионального развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подавляющее большинство областей в прошлом году не достигло запланированных цифр по валовому региональному продукту, производительности труда. Некоторые регионы не выполнили задания по экспорту товаров, привлечению прямых иностранных инвестиций, и никто не снизил уровень затрат на производство и реализацию продукции. И в этом году еще не все губернаторы обеспечивают выполнение матрицы задач", - отметил Александр Лукашенко.

"Сегодня важны не столько объем производства, сколько его эффективность и - конечный результат - прибыль и рентабельность", - подчеркнул Президент. Однако значительная часть предприятий по-прежнему работает с убытками", - констатировал глава государства.

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