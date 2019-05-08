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Великая Победа служит примером стойкости и патриотизма для молодежи - Лукашенко

Президент 08.05.2019 | 09:02
Фото из архива
Фото из архива
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днем Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее", - говорится в поздравлении. 

В Беларуси чтят героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. В стране высоко ценят самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села.

"Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа - это исторический долг перед прошлым и будущим", - подчеркнул Президент. 

Слова особой благодарности глава государства адресовал ветеранам: "Низкий поклон вам, дорогие ветераны".

Александр Лукашенко пожелал всем добра, счастья и благополучия, а нашей родной Беларуси - мира и процветания.-0-

Поздравление Президента Беларуси с Днем Победы

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы.

Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее.

Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны.

Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа - это исторический долг перед прошлым и будущим.

В этот святой для нас день искренне желаю всем добра, счастья и благополучия. Нашей родной Беларуси - мира и процветания.

Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с 74-й годовщиной Победы
Президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений.

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Лукашенко, поздравления
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