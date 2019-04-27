Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов - Лукашенко

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с праздником Воскресения Христова. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Для каждого верующего Пасха - особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны. "Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях - почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал, чтобы светлые праздничные дни согревали всех теплотой общения с родными людьми, наполняли дома радостью, гармонией и счастьем.
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с праздником Воскресения Христова.
Для каждого верующего Пасха - особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие.
Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны. Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях - почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира.
Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем.
Александр Лукашенко.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3505 BYN
|2.348 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1104 BYN
|2.108 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2614 BYN
|3.255 BYN
|3.265 BYN