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01 февраля 2022, 17:48

"Верю в команду и в каждого из вас". Лукашенко направил напутствие белорусским олимпийцам

Фото из архива
Фото из архива
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил напутствие членам национальной делегации на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Считаные дни остаются до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, которую с нетерпением ждет весь мир. Мечта каждого спортсмена и тренера - пьедестал Олимпийских игр, но вершина покоряется только тем, кто упорно трудится и твердо верит в себя", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что перед белорусскими спортсменами стоит важная и ответственная задача. "Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать. Умеют бороться красиво, честно и достойно, уважая соперников и с гордостью прославляя Родину. Верю в нашу команду и в каждого из вас. Помните, вся страна болеет за олимпийцев и ждет спортивных подвигов во имя Беларуси. Пусть вам сопутствует успех на снежных стадионах и ледовых аренах олимпийского Пекина и сбудутся самые смелые мечты!" - пожелал Президент.

Дорогие друзья!

Считаные дни остаются до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, которую с нетерпением ждет весь мир.

Мечта каждого спортсмена и тренера - пьедестал Олимпийских игр, но вершина покоряется только тем, кто упорно трудится и твердо верит в себя.

Перед вами стоит важная и ответственная задача. Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать. Умеют бороться красиво, честно и достойно, уважая соперников и с гордостью прославляя Родину.

Верю в нашу команду и в каждого из вас.

Помните, вся страна болеет за олимпийцев и ждет спортивных подвигов во имя Беларуси.

Пусть вам сопутствует успех на снежных стадионах и ледовых аренах олимпийского Пекина и сбудутся самые смелые мечты!

Желаю крепкого здоровья, стойкости и удачи.

Александр Лукашенко.-0-

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