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19 августа 2020, 14:30

"Вернуть людям спокойную страну" - Лукашенко озвучил итоги заседания Совбеза

Во время заседания
Во время заседания

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил итоговые решения прошедшего заседания Совета безопасности, в котором по видеосвязи приняли участие и руководители регионов. Конкретные поручения даны по различным направлениям и касаются вопросов стабилизации обстановки в стране - обеспечения безопасности, поддержания правопорядка, устойчивой работы предприятий и организаций, деятельности СМИ, информирования зарубежных лидеров о ситуации в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Госпогранкомитету:

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - заявил глава государства.

Он отметил, что в том числе эти деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем. "Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую", - сказал Александр Лукашенко.

Таким образом, подытожил Президент, органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов.

Минобороны:

"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения", - сказал глава государства.

"То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске", - добавил белорусский лидер.

МВД:

Министерству внутренних дел Александр Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске. "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что, с одной стороны, и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять. "Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил Александр Лукашенко.

Он также потребовал защитить рабочие коллективы от шельмования и угроз улицы. "Защитить рабочие коллективы - не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации", - сказал глава государства.

"Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна", - добавил Президент.

Комитету госбезопасности:

Комитету государственной безопасности Александр Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси. "Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму", - подчеркнул белорусский лидер.

МИД:

По линии Министерства иностранных дел глава государства поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси. "Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, - сказал Александр Лукашенко. - И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается".

"Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - добавил белорусский лидер.

СМИ:

"Средствам массовой информации - разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации", - заявил Александр Лукашенко.

Правительству:

Глава государства поручил правительству обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий. "Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя", - заявил он.

По словам Президента, необходимо оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса. "Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей, - сказал глава государства. - Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество".

Александр Лукашенко также подчеркнул важность сосредоточить внимание на решении повседневных задач и вопросов жизни граждан страны. "Здесь госсекретарь правильно предлагал и другие, и губернаторы об этом говорили", - отметил Президент.

"Люди должны видеть, что органы власти, особенно центральные, занимаются не только вопросами наведения порядка в городе-герое Минске и других двух-трех городах, но и занимаются решением вопросов, от которых зависит жизнь наших людей", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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