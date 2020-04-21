"Верьте тому, с кого можно спросить" - Лукашенко высказался о доверии к источникам информации

21 апреля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси никогда не скрывали и не будут скрывать ситуацию с коронавирусом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с работниками бобруйского предприятия "Славянка", передает корреспондент БЕЛТА.

У главы государства поинтересовались, каким источникам лучше доверять людям в условиях нескончаемого потока самой разной информации из различных ресурсов, ведь граждане волнуются за ситуацию в стране, поэтому хотят знать правду.

"Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" в сторону Беларуси, - за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо - достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, с кого потом спросить можно", - сказал Президент.

"А надо ли нам гнаться за этой желтизной. Мы же никогда не догоним их, и это огромные деньги. Поэтому вы знаете государственное телевидение, точку зрения государства. Вы, наверное, оцениваете разные средства массовой информации и видите, кому можно верить, кому нет. Кто ответит за это, а кто нет. Поэтому вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас. Я однажды в сердцах сказал: "Мне-то чего это скрывать? Я породил этот психоз или коронавирус? Нет. Вы породили в Беларуси? Нет. Нас наградили этим". Это говорит о том, что мир так глобализирован и так взаимосвязан, что сегодня уже не спрячешься нигде", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что для того, чтобы развеять все сомнения и недоверие к официальной информации, в Беларусь были приглашены эксперты Всемирной организации здравоохранения. "Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят", - обратил внимание глава государства.-0-

Фото Максима Гучека