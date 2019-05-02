Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный проезд в поездах по стране и между Беларусью и Россией

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Данной возможностью ветераны смогут воспользоваться в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Принятые меры позволят ветеранам Беларуси и России, освобождавшим нашу землю от гитлеровских оккупантов, бесплатно посетить своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия в обеих странах.-0-