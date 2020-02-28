VIII съезд ФПБ проходит в Минске с участием Лукашенко

(Обновлено 12:01)
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси собрал в Республиканском Дворце культуры профсоюзов около 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности. В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.
Глава государства выступает на съезде с речью, в которой высказался о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначил свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.
До прибытия Александра Лукашенко были сформированы рабочие органы съезда (комиссии и секретариат), а также президиум. Утверждена повестка, регламент и порядок работы. В президиум избраны Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Николай Ковальчук.-0-