VIII съезд ФПБ проходит в Минске с участием Лукашенко

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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси собрал в Республиканском Дворце культуры профсоюзов около 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности. В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

Глава государства выступает на съезде с речью, в которой высказался о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначил свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.

До прибытия Александра Лукашенко были сформированы рабочие органы съезда (комиссии и секретариат), а также президиум. Утверждена повестка, регламент и порядок работы. В президиум избраны Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Николай Ковальчук.-0-

Орда: сохранить независимость белорусы могут только вместе работая на поставленные цели "И сегодня сохранить нашу независимость, сохранить все то, чего мы достигли, и двигаться вперед мы можем только в том случае, если все вместе будем работать на достижение поставленных целей", - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда

Профсоюзы предложили поднять базовую ставку у бюджетников до уровня бюджета прожиточного минимума Соответствующее предложение сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси озвучила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.

ФПБ предлагает разработать четкие механизмы для ограничения роста цен Федерация профсоюзов считает, что для исключения практики принятия односторонних, невзвешенных решений по повышению цен необходимо усилить координирующую роль и полномочия Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Профсоюзы заинтересованы в сохранении стабильности и укреплении независимости страны - депутат По мнению депутата Елены Потаповой, профсоюз стал реальным представителем интересов коллектива, поскольку принимал участие в решении вопросов охраны труда, заработной платы и премирования, расширения социального пакета для работников.

Представитель профсоюзов здравоохранения из Столина предложил ввести страхование профессиональных рисков для медиков Опыт страхования профессиональных рисков надо распространить на все медучреждения страны. Такое предложение высказал председатель первичной профсоюзной организации Столинской центральной районной больницы Белорусского профсоюза работников здравоохранения Геннадий Пташец.

ФПБ: человеческий фактор - основная причина спорных ситуаций с начислением зарплат по новой системе С конца января у ФПБ работает горячая линия. Всего на нее поступило более 400 звонков. В большинстве своем это вопросы, как правильно применять те или иные нормы.