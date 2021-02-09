Викторины и новые виртуальные туры обещают сделать на сайте Президента Беларуси

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Викторины и новые виртуальные туры обещают сделать на интернет-портале Президента Беларуси. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

Обновленный сайт заработал с 9 февраля, и там уже много новшеств. Одно из них - возможность совершить виртуальный тур по Дворцу Независимости. "Как мне кажется, это тот материал, которого посетители сайта Президента давно ожидали. По крайней мере, мы видим огромный интерес в настоящее время к посещению Дворца Независимости, к экскурсиям, которые здесь проходят. И сейчас мы предоставляем нашим пользователям поистине уникальную возможность - попасть во Дворец Независимости не выходя из дома", - отметила Наталья Эйсмонт.

Таким образом, посредством интернет-портала можно погулять по залам Дворца Независимости, все внимательно рассмотреть, побывать в тех местах, где принимаются важнейшие решения в жизни страны, проходят международные мероприятия.

"Из того, что мы предполагаем в дальнейшую работу на портале Президента Беларуси, это ряд новых виртуальных туров. Я пока не буду приоткрывать их тематику, но хочу сказать, что однозначно они также вызовут у наших пользователей очень большой интерес. Поэтому я надеюсь, что пользователи будут постоянно следить за обновлениями", - сказала пресс-секретарь.

Еще одна страница, на которой в ближайшее время предполагаются изменения, это "Президент - детям". "Здесь размещена полезная познавательная информация. Мы предполагаем, что в ближайшее время в рамках партнерского проекта с Министерством образования на ней появятся и викторины для наших маленьких пользователей. Они будут и интересны, и полезны. И, как мы предполагаем, смогут использоваться на уроках в младших классах. Конечно, их можно будет пройти дома вместе с родителями", - рассказала Наталья Эйсмонт.-0-