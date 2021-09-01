Витаминный бар, тир, лыжная база и бассейн - Лукашенко в День знаний открывает новую школу в Бобруйске

(Обновлено 10:12)
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, в День знаний, посещает Бобруйск, где принимает участие в открытии новой школы, сообщает БЕЛТА.
В здании школы, помимо всего, что там традиционно должно быть - учебных классов, лабораторий, столовой, библиотеки и так далее, - есть витаминный бар, бассейн, тир, лыжная база. Оборудованы разнообразные мастерские, зал хореографии и ритмики, артистическая, костюмерная, лингафонные кабинеты, кабинеты допризывной подготовки, кинопроекционная и многое другое. Есть даже помещение психологической разгрузки педагогов
На территории школы расположена физкультурно-спортивная зона, которая состоит из стадиона, волейбольных и баскетбольных площадок, а также площадок для гимнастики, спортивных игр, метания ядра, игр в мини-футбол. В самой школе также оборудован спортивный, гимнастический и тренажерный залы.
Новая школа рассчитана более чем на тысячу учеников.-0-
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