Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Астапенко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 3 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

В соответствии с указом, Владимир Астапенко также лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.-0-