Внесены изменения в законодательство по вопросам валютного регулирования и контроля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №154, которым признаются утратившими силу два указа главы государства - №240 от 12 мая 2009 года "О некоторых вопросах в области валютного регулирования" и №301 от 31 июля 2018 года "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты". Это сделано в целях приведения законодательства в соответствие с законом №36-З от 30 июня 2020 года "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

Данным законом предусмотрены новые подходы, отменяющие существующие ограничения и обременения при проведении валютных операций юридическими и физическими лицами. При этом сохранены положения о поступлении валютной выручки на счета банков Беларуси в сроки, определенные в договорах, и о регистрации валютных договоров.

Закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы. Также в законе упрощены процедуры, регулирующие проведение конкретных валютных операций, и для исключения различного толкования конкретизированы нормы валютного законодательства.-0-