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18 июня 2021, 11:54

Внимание на дисциплину и отстающие хозяйства - Лукашенко поставил задачи перед местной вертикалью

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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, ориентировал руководителей местных органов власти на особый контроль за соблюдением исполнительской дисциплины на местах и на повышение эффективности работы отстающих хозяйств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина (нарушение дисциплины. - Прим. БЕЛТА) порой губит все, - сказал глава государства. - Дисциплина и еще раз дисциплина. Без нее толку не будет. Не надо сегодня кричать, стонать, рыдать: ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Нужна дисциплина".

"У нас нет шальных денег. Когда мы спим, труба не работает - ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо все своими руками делать, - продолжил белорусский лидер. - Можно было бы махнуть рукой, плюнуть на что-то - ах, рынок вытянет, если бы рядом лежал огромный мешок шальных денег. Цены на нефть поднялись в два раза - в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены - деньги есть. У нас этого нет. Поэтому - человеческий фактор. А в нем главное - дисциплина".

Президент подчеркнул, что руководители должны ставить задачи и контролировать их выполнение. "Должна быть четкая система, требовательность к людям. Они должны знать, что делать. Контролируйте. Когда держишь под контролем, вопросы решаются. Чуть упустил из-под контроля, дал слабину - некоторые думают, можно и не делать".

Александр Лукашенко обратил внимание, что отсутствие дисциплины и бережного, хозяйского отношения, например, в организациях агропромышленного комплекса приводит к таким серьезным последствиям, как падеж скота, выход из строя дорогостоящей техники.

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