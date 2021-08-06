Военнослужащие транспортных войск вносят значимый вклад в укрепление белорусской армии - Лукашенко

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 6 августа 2021
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:55 Тропический шторм может прийти в Токио в день закрытия Олимпиады В мире
07:50 Число заявок на участие в "Большом разговоре с Президентом" приблизилось к тысяче Президент
07:46 Фольклорный фестиваль с мерчицким колоритом проведут в Пинском районе Афиша
07:41 ГАИ Минска рассказала о местах работы мобильных датчиков контроля скорости Регионы
07:37 В Италии ввели использование COVID-сертификатов в музеях, театрах и ресторанах В мире
07:31 Мужская байдарка-четверка из Беларуси квалифицировалась в полуфинал Олимпиады Спорт
07:29 Американки Росс и Клайнман выиграли золото Олимпиады в пляжном волейболе Спорт
07:22 Белорусский борец Александр Гуштын уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады Спорт
07:18 Белорусская женская каноэ-двойка прошла в полуфинал олимпийской регаты на дистанции 500 м Спорт
07:15 Белоруски вышли в полуфинал ОИ-2020 в байдарке-четверке на дистанции 500 м Спорт
07:11 Определилась соперница Ванессы Колодинской в схватке за бронзу Игр Спорт
07:08 Польский легкоатлет Томала завоевал золото в спортивной ходьбе на дистанции 50 км Спорт
07:03 Белорусская мужская байдарка-четверка выступит в четвертьфинале Игр на дистанции 500 м Спорт
07:03 Каноистки Дарина Пикулева и Надежда Макарченко вышли в четвертьфинал заездов двоек на 500 м Спорт
07:02 Белоруски квалифицировались в олимпийский четвертьфинал гонок байдарок-четверок на 500 м Спорт
07:01 Католики празднуют Преображение Господне Общество
07:00 Картина дня: совещание по ситуации на границе, обновленный мемориал "Усакино" и олимпийское серебро Общество
07:00 Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем углублении сотрудничества с Боливией Президент
07:00 Военнослужащие транспортных войск вносят значимый вклад в укрепление белорусской армии - Лукашенко Президент
05:35 Всех укушу: собака нашла уморительное занятие во время долгой поездки (Видео) Калейдоскоп
00:57 Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуированы более 16 тыс. человек В мире
00:22 В Китае могут перенести начало нового учебного семестра из-за COVID-19 В мире
00:01 На Олимпийских играх в Токио сегодня будут разыграны 23 комплекта наград Спорт
05.08.21
05.08.21 23:44 В Словакии семь жилых домов были повреждены смерчем В мире
05.08.21 23:14 В США могут ввести ограничения на въезд для иностранцев, не прошедших вакцинацию от коронавируса В мире
05.08.21 22:35 На севере Италии из-за сильных ливней из берегов вышло озеро Комо В мире
05.08.21 21:53 Академия авиации продолжает прием документов на платную форму обучения Общество
05.08.21 21:49 "Слезы гордости - я знаю, что это такое" - командир минского ОМОНа о случае, растрогавшем до слез Общество
05.08.21 21:44 Командир минского ОМОНа ответил на претензию о чрезмерном применении силы во время пресечения беспорядков Общество
05.08.21 21:37 Эксперты стран СНГ согласовали проект плана по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам Общество
Все новости
Все новости
Президент
06 августа 2021, 07:00

Военнослужащие транспортных войск вносят значимый вклад в укрепление белорусской армии - Лукашенко

Фото из архива
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в 1876 году в местечке Барановичи был образован первый на белорусской земле железнодорожный батальон. "С этого момента началась славная история ваших войск, ознаменованная многочисленными боевыми и трудовыми подвигами. Советские воины-железнодорожники сыграли важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, надежно связав фронт и тыл. Более 400 тысяч из них были удостоены орденов и медалей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня транспортные войска Беларуси свято хранят память о подвиге и традициях поколения победителей, успешно решая задачи по совершенствованию системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил и повышению ее эффективности. "Тем самым каждый из вас вносит значимый вклад в укрепление боеготовности нашей армии", - отметил белорусский лидер.

Президент поблагодарил военнослужащих за службу, пожелав им здоровья, счастья, мира, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Новости рубрики Президент
Фото из архива. Число заявок на участие в "Большом разговоре с Президентом" приблизилось к тысяче
Фото rankflags.com Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем углублении сотрудничества с Боливией
Ирина Курочкина Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной награды на Олимпиаде
Фото из архива В Беларуси актуализировано законодательство по вопросам гражданства
Александр Лукашенко и Михаил Орда Создание первичек, реакция на санкции и содействие уборочной - Лукашенко встретился с главой ФПБ
Александр Лукашенко Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы
Число заявок на участие в "Большом разговоре с Президентом" приблизилось к тысяче
Белоруска Ирина Курочкина завоевала олимпийское серебро в женской борьбе
Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на обучение держателям Студенческой карты
Топ-новости
Картина дня: совещание по ситуации на границе, обновленный мемориал "Усакино" и олимпийское серебро
О провокациях на выборах и молниеносной реакции Лукашенко. Эйсмонт и Кочанова вспоминают события 9 августа
Создание первичек, реакция на санкции и содействие уборочной - Лукашенко встретился с главой ФПБ
Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы - ГПК
Католики празднуют Преображение Господне
Балаба: Западу не нравится сильный лидер, который есть у Беларуси
Эксперты назвали причину смерти погибшего на границе гражданина Ирака
В Беларуси актуализировано законодательство по вопросам гражданства
Кочанова об индикаторе доверия, конституционных новеллах и информационной открытости
Ажиотаж вокруг учения "Запад" стал уже своего рода традицией - Гулевич
Выдворение мигрантов и чрезмерная жестокость - ВВС о работе приглашенной в Литву погранслужбы Frontex
Серебряный призер Игр Ирина Курочкина сделала свой "Олимпийский выбор"
Слова из гимна БСЖ стали текстом билборда на трассе М1 рядом с бывшим лагерем смерти
Борец Магомедхабиб Кадимагомедов победил Франка Чамисо в полуфинале олимпийского турнира
ФОТОФАКТ: Родственники погибшего на литовской границе гражданина Ирака прилетели в Минск
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.