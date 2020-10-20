"Вопрос не во мне" - Лукашенко подтвердил, что не держится за власть посиневшими руками

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает, что не пытается сохранить власть ради себя. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение новых ректоров государственных вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается Президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур. - Прим. БЕЛТА), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", - заявил белорусский лидер.

Глава государства также упомянул о проходящих по воскресеньям в столице протестных мероприятиях: "В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они (участники несанкционированных протестных акций. - Прим. БЕЛТА) по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят - не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас".

Президент уверен, что студентам на подобных мероприятиях делать нечего, особенно что касается творческого вуза. "Слушайте, будущая интеллигенция. Они нам со сцены и других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести. Здесь не в том вопрос, что мы боремся против инакомыслия, упаси господь. Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили - вот такой порядок. Хотите учиться - учитесь. Не хотите, ребята, - уходите лучше сами", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что времена сейчас непростые. "Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить, - сказал он. - Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее - как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все - в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали... Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить".-0-