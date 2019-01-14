Вопросы развития международного лизинга урегулированы в Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие деятельности в сфере международного лизинга урегулировано указом №16 "О развитии международного лизинга", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Принятым указом по аналогии с порядком, установленным указом от 27 марта 2008 года №178 для внешнеторговых операций, увеличен с 90 до 180 календарных дней срок, в течение которого лизингодатель обязан обеспечить поступление лизинговых платежей по договору; возврат предмета лизинга в Республику Беларусь в случае прекращения (в том числе расторжения) договора международного лизинга.

Заменен действовавший принцип приостановления и возобновления сроков исполнения обязанностей по поступлению лизинговых платежей и возврату предмета лизинга на принцип прекращения и исчисления заново этих сроков, а также определен перечень оснований, позволяющих осуществить это.

Данные нововведения, учитывая территориальную удаленность лизингополучателей и сложность зарубежного права, позволят белорусским лизингодателям принять меры по обеспечению поступления лизинговых платежей, поиску новых лизингополучателей и возврату предмета лизинга.

Соответственно, признан утратившим силу указ от 24 сентября 2009 года №465 "О некоторых вопросах лизинговой деятельности в Республике Беларусь".-0-