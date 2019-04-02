Вопросы регионального развития обсуждают на совещании у Лукашенко

2 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня совещание по вопросам регионального развития, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что в последнее время было проведено несколько масштабных мероприятий, на которых рассмотрели состояние дел и поставили первоочередные задачи для разных сфер экономики. Обсуждены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и строительства. "Эти отрасли во многом определяют состояние белорусской экономики, а также ее возможности решать социальные задачи", - отметил Александр Лукашенко.
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