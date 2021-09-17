Восемь предложений Беларуси. О чем говорил Лукашенко на саммите ШОС в Душанбе

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября принял участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

ШОС в этом году отметила свое 20-летие, и саммит в Таджикистане юбилейный. На заседании главы государств подвели итоги деятельности организации за прошедший период, обсудили состояние и перспективы многостороннего взаимодействия и предложили свои пути развития организации. Александр Лукашенко также остановился на нескольких темах, требующих, по его словам, тесного взаимодействия в организации.

По словам Президента, Шанхайской организации сотрудничества сейчас предстоит столкнуться с историческим стресс-тестом, возможно, самым серьезным за всю историю.

Первое. Ускорить сопряжение глобальных стратегий развития

"ШОС - одна из самых крупных в мире региональных организаций. Этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы", - отметил глава государства.

По его мнению, страны в силах обеспечить мир на родной земле и отстоять многополярное справедливое мироустройство. Для этого, считает Президент, необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий.

Второе. Усилить взаимодействие в сфере здравоохранения

Александр Лукашенко обратил внимание, что все еще не ослабевает угроза распространения COVID-19, а значит, надо объединить усилия, чтобы преодолеть последствия пандемии. "Нам как никогда необходимо сплотиться и вместе работать над созданием альянса в области здравоохранения", - отметил Президент.

Он добавил, что государствам ШОС надо активизировать сотрудничество в сфере производства вакцин и лекарств, и не только от коронавируса.

Третье. Активнее бороться со злободневными вызовами

"Злободневные для нашего времени глобальные вызовы, в особенности незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, нелегальная миграция, волнуют и нашу страну", - сказал глава государства.

Белорусская сторона поддержала инициированное Таджикистаном решение о создании антинаркотического центра ШОС. Александр Лукашенко рассчитывает, что принятый на саммите документ о статусе наблюдателя при ШОС позволит Беларуси и другим государствам обеспечить максимально широкое участие в сотрудничестве в сфере безопасности, в том числе противодействии сепаратизму и экстремизму.

Четвертое. Создать правовую систему борьбы с киберугрозами

Кибератаки и манипуляции сознанием через интернет Президент назвал одним из наиболее опасных вызовов для стран ШОС. "Они угрожают безопасности не только государственных институтов, но и общественным интересам, а также правам людей", - обратил внимание глава государства.

По его словам, одна из проблем в этом контексте - отсутствие международной правовой системы, устанавливающей нормы и правила поведения в этой сфере. Разработка соответствующей международной базы позволит решить эти вопросы, считает Александр Лукашенко.

Пятое. Развивать общее транспортное пространство

Перспективным глава государства считает дальнейшее развитие общего транспортного пространства ШОС, которое будет способствовать формированию благоприятной логистической инфраструктуры.

"Совместными усилиями мы в состоянии эффективно соединить Европу с Азией, обеспечив расширение сети маршрутов и создание необходимых условий для транзита", - заявил Президент. Беларусь и Китай, отметил он, уже активно работают в этом направлении.

Глава государства также акцентировал внимание на необходимости развивать железнодорожные перевозки. "Именно железнодорожный транспорт оказался самым устойчивым к различного рода ограничениям в условиях пандемии", - констатировал белорусский лидер.

Шестое. Заниматься возобновляемыми источниками энергии и атомной энергетикой

Александр Лукашенко отметил, что международное сообщество сейчас уделяет большое внимание экологии, проблеме глобального потепления, разбалансировке природных систем и истощению ресурсов.

"Мы исходим из общей необходимости расширения взаимодействия в сферах возобновляемых источников энергии и атомной энергетики", - сказал глава государства.

Седьмое. Чаще использовать национальные валюты в международной торговле

"Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложения ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах", - заявил Президент.

По его мнению, складывающаяся в мире ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех стран, которые всецело опираются на одну известную всем валюту. "Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности. Тем более что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие", - заметил Александр Лукашенко.

Восьмое и самое актуальное. Помочь народу Афганистана в восстановлении страны

Глава государства назвал ШОС уникальной площадкой для обсуждения проблем в Афганистане, который имеет статус наблюдателя в организации. "Все мы уважаем суверенитет, независимость, территориальную целостность этого государства. Придерживаемся принципов международного права о невмешательстве во внутренние дела, - сказал Президент. - Вовлечение Афганистана в развитие региональной транспортной, логистической, энергетической инфраструктуры критически важно для повышения уровня сопряженности Центральной и Южной Азии, а также экономического пространства Шанхайской организации сотрудничества в целом".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова содействовать в восстановлении афганской инфраструктуры, а координированная позиция стран ШОС по Афганистану смогла бы создать предпосылки для того, чтобы организация выступила системным интегратором работы других международных игроков.

Вместе с тем Президент подчеркнул: все проблемы в Афганистане сможет решить только народ этой страны. Соседние страны, которые заинтересованы иметь рядом стабильного партнера, могут в этом помочь.

"Но все мы должны понимать, что мгновенно решить эти проблемы не получится. Надо идти спокойно, терпеливо, предлагая те или иные пути помощи Афганистану. Не следует свои ценности им навязывать - они выберут свое будущее сами. Этому учит нас и современная история развития региона Центральной и Южной Азии, - сказал Александр Лукашенко. - Еще раз подчеркиваю: афганцы выберут свое будущее сами. Нам надо им помочь".-0-