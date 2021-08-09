Воскресенский предлагает Лукашенко освободить около сотни человек и публично заложил за них голову

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 9 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:23 Ученые заявили о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества В мире
15:16 Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку Президент
15:02 В Австралии нашли кости крупнейшего летающего ящера Калейдоскоп
14:52 Лукашенко назвал фейком заявления о пытках на ул. Окрестина в Минске Президент
14:52 Продажи билетов на финал Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" стартуют 10 августа Культура
14:51 Лукашенко об упоминании нейтралитета Беларуси в проекте Конституции: тут два варианта Президент
14:48 Руководство Украины неправильно ведет себя по отношению к белорусам - украинский участник "Большого разговора с Президентом" Политика
14:47 "Ноги в Литве, а голова в Беларуси" - Лукашенко рассказал, как белорусские пограничники спасли мигранта Президент
14:43 "Мирными акциями там не пахло" - Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси Президент
14:35 Лукашенко: в Беларуси никогда не было и не будет репрессий Президент
14:34 Лукашенко ответил на обвинения в репрессиях против СМИ: они искромсали мой народ и государство Президент
14:30 Лукашенко высказался о предположениях, что он может возглавить ВНС Президент
14:26 Лукашенко о предательстве: не то чтобы я привык к этому, но смирился Президент
14:14 Лукашенко: в Беларуси человек 15-20, которые могут вырасти в президенты Президент
14:14 Доллар на торгах 9 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
14:05 Участник "Большого разговора с Президентом": главное - работать ради Отечества и общего блага Общество
14:04 Лукашенко ответил на вопрос, кто после него будет Президентом Беларуси Президент
13:55 Лукашенко о США: вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях Президент
13:53 Первые молодежные экипажи-тысячники определились на уборочной в Гродненском районе Регионы
13:52 Лукашенко согласился дать интервью CNN, но на одном условии Президент
13:41 В Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров В мире
13:38 Воскресенский предлагает Лукашенко освободить около сотни человек и публично заложил за них голову Президент
13:30 Лукашенко: Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий Президент
13:28 Лукашенко: у Зеленского был шанс - он мог стать миротворцем Президент
13:26 Минлесхоз усовершенствовал порядок реализации лесо- и пилопродукции физлицам Экономика
13:23 Беларусь является единой страной - председатель Белорусской ассоциации врачей Общество
13:19 Арина Соболенко сохранила за собой третье место в рейтинге WTA Спорт
13:08 Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос в Донбассе Президент
13:06 Лукашенко ответил на предложение сделать национальное законодательство главнее международного Президент
12:57 Лукашенко - Украине: меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов Президент
Все новости
Все новости
Президент
09 августа 2021, 13:38

Воскресенский предлагает Лукашенко освободить около сотни человек и публично заложил за них голову

Юрий Воскресенский
Юрий Воскресенский

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский подготовил для Президента Беларуси предложение об освобождении около сотни человек и публично заложил за них голову. Соответствующий диалог состоялся сегодня во время "Большого разговора с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые разговор об этом шел еще в прошлом году, когда Президент встречался с представителями оппозиционных политических движений в СИЗО КГБ. "Все начали говорить: давайте посмотрим, выпустим кого-нибудь. Я не кровожадный, все на основании закона - могу помиловать. Ко мне даже Тихановский обращался. Я ему тогда сказал, зачем он ко мне обращается, его президент в Литве, - отметил глава государства. - Тогда на встрече был Юрий Воскресенский. И определили, что списком будет заниматься он. Тогда я сказал, что когда он будет мне писать обращение от кого-то, то в обмен заложит свою голову. И как только один, в данном случае из сотни, в сторону вильнет - ты сядешь. Он согласился. Сегодня читаю письмо, а головы там нет".

Юрий Воскресенский публично заявил сегодня, что закладывает голову за всех сто человек. "Я тебя за язык не тянул, - подчеркнул Президент. - Я пробежал по этому списку - некоторых знаю. Сейчас вопрос не только во мне. Вопрос сейчас уже в силовиках, которых они били и автомобилями переезжали. Я не могу переступить через этих ребят, которые теперь инвалиды. Вопрос и в Азаренке, которого хотели убить. Они по мне прошлись, они мне все порвали - я жил только своей страной и народом. Я хотел, чтобы лучше. Никакой я не коррупционер, у меня денег этих нет - вранье это все, которое они прописывали. Практически всю свою жизнь я положил на свою страну. И эти мерзавцы, выскочившие уже известно как. Но ладно я, мне позвоночник не ломали и автомобилем не сбивали, с переломанными ногами я от них не уходил. Но я никогда не переступлю через это. Когда-нибудь я расскажу вам, что там происходило. Почему я пошел к омоновцам, почему взял боевое оружие, почему со мной был ребенок - он меня пошел защищать, а не нападать на кого-то. То, что я пережил, - ладно, но этого я никогда не прощу".

Александр Лукашенко уточнил, что привык всегда изучать все в деталях. "Я эти детали изучил и увидел, что это за люди. Тем не менее, я готов вернуться к истокам нашего разговора. В том числе и по Бабарико. Но там, где бандиты, которые шли с заточками на моих ребят... Это - мои дети. Они меня не предали. Если бы только они дрогнули, когда им сказали, что я в Ростов улетел. Фейк очередной. Когда мне пришлось с автоматом с ребенком выходить. Я был готов один сражаться. Они меня не предали. Они меня аплодисментами встретили на баррикадах. И ты (Воскресенский. - Прим. БЕЛТА) хочешь, чтобы из-за какого-то мерзавца, урки у которого 12 статей, я их предал? Никогда. Этих ребят я никогда не предам. И я их не предал и до сих пор не сделал ни одного шага, чтобы они подумали, что я начал вилять, - сказал Президент. - Поэтому из этого исходи, если готов переписать это письмо - переписывай. Нет? Я сегодня направлю в комиссию (по вопросам помилования. - Прим. БЕЛТА), чтобы изучили каждого".

Юрий Воскресенский уточнил, что в прошении о помиловании речь идет о 93 "заблудившихся". 6 человек - это банкиры, которые компенсировали ущерб и активно сотрудничали со следствием. Один - бывший руководитель Могилевской филармонии.

"Я обещал, что рассмотрю эти вопросы. Без тебя (Воскресенского. - Прим. БЕЛТА) это письмо не будем рассматривать. Ты автор и ты будешь в комиссии работать. Будешь смотреть за каждым человеком. Это судьбы людей, я понимаю. Поэтому мы разберемся, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому еще раз говорю, чтобы вы понимали. Никакие это не политзаключенные. Это люди, которые нарушили закон. Суров закон, но он закон".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Новости рубрики Президент
Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку
Лукашенко назвал фейком заявления о пытках на ул. Окрестина в Минске
Фото из архива Лукашенко об упоминании нейтралитета Беларуси в проекте Конституции: тут два варианта
"Ноги в Литве, а голова в Беларуси" - Лукашенко рассказал, как белорусские пограничники спасли мигранта
"Мирными акциями там не пахло" - Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси
Лукашенко: в Беларуси никогда не было и не будет репрессий
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство
За сутки в Беларуси зарегистрированы 979 пациентов с COVID-19, выписан 1161
Лукашенко: из 28 союзных программ осталось согласовать одну
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
Топ-новости
Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
"Не обезумели и не ввели комендантский час" - Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается
Лукашенко: работники современных государственных медиа оказались настоящими воинами
"Мирными акциями там не пахло" - Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси
Участник "Большого разговора с Президентом": главное - работать ради Отечества и общего блага
Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК "Челси"
Руководство Украины неправильно ведет себя по отношению к белорусам - украинский участник "Большого разговора с Президентом"
Усовершенствован порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства
ФОТОФАКТ: В Минске встретили экипаж байдарки-четверки. Спортсменки привезли серебро Олимпиады
Рачков: "Большой разговор" - возможность напрямую задать вопрос Президенту
Минлесхоз усовершенствовал порядок реализации лесо- и пилопродукции физлицам
Арина Соболенко сохранила за собой третье место в рейтинге WTA
Умеренно теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам!
КГК проведет в Минске и регионах горячие линии на тему доступности и качества школьных товаров
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.