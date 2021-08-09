Воскресенский предлагает Лукашенко освободить около сотни человек и публично заложил за них голову

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский подготовил для Президента Беларуси предложение об освобождении около сотни человек и публично заложил за них голову. Соответствующий диалог состоялся сегодня во время "Большого разговора с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые разговор об этом шел еще в прошлом году, когда Президент встречался с представителями оппозиционных политических движений в СИЗО КГБ. "Все начали говорить: давайте посмотрим, выпустим кого-нибудь. Я не кровожадный, все на основании закона - могу помиловать. Ко мне даже Тихановский обращался. Я ему тогда сказал, зачем он ко мне обращается, его президент в Литве, - отметил глава государства. - Тогда на встрече был Юрий Воскресенский. И определили, что списком будет заниматься он. Тогда я сказал, что когда он будет мне писать обращение от кого-то, то в обмен заложит свою голову. И как только один, в данном случае из сотни, в сторону вильнет - ты сядешь. Он согласился. Сегодня читаю письмо, а головы там нет".

Юрий Воскресенский публично заявил сегодня, что закладывает голову за всех сто человек. "Я тебя за язык не тянул, - подчеркнул Президент. - Я пробежал по этому списку - некоторых знаю. Сейчас вопрос не только во мне. Вопрос сейчас уже в силовиках, которых они били и автомобилями переезжали. Я не могу переступить через этих ребят, которые теперь инвалиды. Вопрос и в Азаренке, которого хотели убить. Они по мне прошлись, они мне все порвали - я жил только своей страной и народом. Я хотел, чтобы лучше. Никакой я не коррупционер, у меня денег этих нет - вранье это все, которое они прописывали. Практически всю свою жизнь я положил на свою страну. И эти мерзавцы, выскочившие уже известно как. Но ладно я, мне позвоночник не ломали и автомобилем не сбивали, с переломанными ногами я от них не уходил. Но я никогда не переступлю через это. Когда-нибудь я расскажу вам, что там происходило. Почему я пошел к омоновцам, почему взял боевое оружие, почему со мной был ребенок - он меня пошел защищать, а не нападать на кого-то. То, что я пережил, - ладно, но этого я никогда не прощу".

Александр Лукашенко уточнил, что привык всегда изучать все в деталях. "Я эти детали изучил и увидел, что это за люди. Тем не менее, я готов вернуться к истокам нашего разговора. В том числе и по Бабарико. Но там, где бандиты, которые шли с заточками на моих ребят... Это - мои дети. Они меня не предали. Если бы только они дрогнули, когда им сказали, что я в Ростов улетел. Фейк очередной. Когда мне пришлось с автоматом с ребенком выходить. Я был готов один сражаться. Они меня не предали. Они меня аплодисментами встретили на баррикадах. И ты (Воскресенский. - Прим. БЕЛТА) хочешь, чтобы из-за какого-то мерзавца, урки у которого 12 статей, я их предал? Никогда. Этих ребят я никогда не предам. И я их не предал и до сих пор не сделал ни одного шага, чтобы они подумали, что я начал вилять, - сказал Президент. - Поэтому из этого исходи, если готов переписать это письмо - переписывай. Нет? Я сегодня направлю в комиссию (по вопросам помилования. - Прим. БЕЛТА), чтобы изучили каждого".

Юрий Воскресенский уточнил, что в прошении о помиловании речь идет о 93 "заблудившихся". 6 человек - это банкиры, которые компенсировали ущерб и активно сотрудничали со следствием. Один - бывший руководитель Могилевской филармонии.

"Я обещал, что рассмотрю эти вопросы. Без тебя (Воскресенского. - Прим. БЕЛТА) это письмо не будем рассматривать. Ты автор и ты будешь в комиссии работать. Будешь смотреть за каждым человеком. Это судьбы людей, я понимаю. Поэтому мы разберемся, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому еще раз говорю, чтобы вы понимали. Никакие это не политзаключенные. Это люди, которые нарушили закон. Суров закон, но он закон".-0-