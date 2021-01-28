Возможные законодательные изменения с учетом внутриполитической ситуации обсудили на совещании у Лукашенко

(Обновлено 13:00)

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам совершенствования законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм. "Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное", - сказал глава государства.

Он констатировал, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству. "Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? - поинтересовался белорусский лидер. - Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране".

Как отметил глава государства, координирует соответствующую работу Государственный секретариат Совета безопасности, активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генеральная прокуратура, Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами.

"Поэтому хочу услышать от присутствующих здесь руководителей максимально взвешенные предложения по тематике совещания. Нужно не увлекаться частностями и ведомственными интересами, а подумать о глобальном, прежде всего о последствиях для безопасности страны. Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства", - заявил белорусский лидер.

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