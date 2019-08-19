"Времени на раскачку нет" - Лукашенко актуализировал задачи для идеологии, включая сферу интернета

19 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Андрея Кунцевича заместителем главы Администрации Президента, актуализировал задачи, стоящие сегодня перед идеологической вертикалью, передает корреспондент БЕЛТА.

На посту замглавы Администрации Андрей Кунцевич будет курировать сферы идеологии и работы СМИ. В этой связи был отмечен его значительный опыт по данным направлениям, включая профессиональное образование.

"Должен сказать, что с корабля на бал. Времени для раскачки нет. Потому что предвыборная кампания - это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах, - отметил Президент. - Это самое слабое место наших государственных служащих - встречаться с молодежью, рассказывать им о той политике, которая проводится в государстве. Потому что наша молодежь, в интернете сидящая, не всегда прочитает об этой политике. А если и прочитает, то частенько все наизнанку перевернуто".

"Интернет - это также будет сфера в какой-то степени вашей ответственности. И не с точки зрения все закрыть и запретить. А изложить позицию власти, позицию Президента. Пока больше всего этим занимается Президент. Он и будет заниматься данными вопросами, но и определенные должностные лица, в том числе вы, а также глава Администрации. Прежде всего вы вдвоем должны будете этим заниматься - работать с людьми", - подчеркнул белорусский лидер.

Современным вызовам можно противопоставить единство общества - Кунцевич Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Андрей Кунцевич, назначенный сегодня заместителем главы Администрации Президента Беларуси. Андрей Кунцевич будет курировать вопросы идеологии, общественные объединения и средства массовой информации.

Александр Лукашенко, исходя из своего опыта, отметил, что это очень многоплановая работа: "Я в свое время занимался вопросами идеологии. Можно сказать еще с юношеских времен - со студенческой скамьи. Я знаю, насколько это сложная и многоплановая, трудная работа. И я часто говорю, что настоящими властителями человеческих душ и сердец не становятся. Ими рождаются. Поэтому если у вас есть эти задатки, которые можно, конечно, в жизни со временем развивать, вы справитесь с этой работой".

Обращаясь к Главе Администрации Наталье Кочановой, Президент подчеркнул, что у нее нет права на ошибку в этом кадровом предложении. "Это слишком затратно - ошибаться на своих заместителях - заместителях Главы Администрации Президента, - сказал он. - Меня убеждают в том, что вы (Андрей Кунцевич. - Прим. БЕЛТА) сможете. Профессия ваша - журналистика - этому способствует. Если вы до сих пор профессионально этим занимались, значит, у вас должно получиться".

Напутствуя нового замглавы Администрации, Александр Лукашенко заметил, что ему придется многим заниматься как самостоятельно, так и вместе с главой Администрации, Президентом ставить те или иные задачи. "Я в сторонке не буду. Но работа сложная. И вы должны чувствовать те места, где мы не дорабатываем. Я уже назвал одно из таких направлений - работа в интернете. Но их немало", - заявил глава государства.

Он также дал совет: прежде чем идти и говорить с людьми на какую-либо тему и давать инструкции, сначала тщательно самому разобраться в вопросе. "Часто, особенно если человек новый приходит, он начинает семинары проводить, инструктировать кого-то. А те, кто приехал на семинар или конференцию, сидят и думают: ну что ты мне рассказываешь, сам этого ничего не понимаешь. Поэтому вам надо очень аккуратно подходить к подобным вещам. Надо сначала вникнуть, разобраться, - отметил Александр Лукашенко. - В противном случае вы будете повторять ошибки предыдущих начальников, которые занимались не только идеологическими вопросами, но другими".

"Если назначен на большую должность, ты не должен думать, что уже бога за бороду взял и можешь сегодня идти вещать, а люди, сидящие перед тобой, внемлют, понимают и обязательно должны делать так, как ты скажешь. Вот от этих ошибок надо обязательно уходить", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил ряд преимуществ Андрея Кунцевича в том плане, что он работал с людьми на низовом уровне, хорошо знает запросы общества и граждан. Кроме того, работая заместителем главы региона, владеет главными вопросами.

Часто поручения касалась предстоящих парламентских выборов в части их идеологического обеспечения: "Не вмешиваясь в компетенцию Центральной избирательной комиссии и других органов власти, вы должны заниматься своим делом. Администрации Президента поручено помочь ЦИК (там всего несколько человек) провести эту электоральную кампанию. Вы себя должны там найти. Обеспечить идеологию этой кампании".

"Основные направления мною определены. Их надо реализовать. И так по всем вопросам, вплоть до уборочной кампании. Когда-то это обкомы партии и ЦК прямо определяли как идеологическое обеспечение уборочной кампании. Мы так сегодня не говорим. Тем не менее в уборочной кампании место Администрации Президента должно быть. По всем вопросам. Я это открыто говорю, не скрывая, потому что очень большое внимание считаю нужным уделять работе с людьми. Ее по-разному можно называть. Я называю по старому - идеологическая работа. Правда, этот уже термин начали выговаривать везде. Даже те, которые раньше меня критиковали не только внутри страны, но и за ее пределами", - сказал Президент.

Глава государства пожелал Андрею Кунцевичу, чтобы он, придя из региона, нашел в себе необходимые черты характера и поставил себя так, чтобы как центральные органы власти, так и жители столицы его приняли, восприняли и уважали.

Андрей Кунцевич родился в Могилеве. В 2002 году окончил Белорусский государственный университет (специальность "журналистика"), в 2007 году - Академию управления при Президенте Беларуси (специальность "государственное управление и идеология"). Работал заведующим отделом писем редакции районной газеты "Зара над Друццю" (г.п. Белыничи), после - редактором этого издания. С 2009 по 2011 год занимал должность заместителя председателя Шкловского райисполкома, с 2011 по 2013 год - начальника управления идеологической работы Могилевского облисполкома. Являлся первым заместителем начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома - начальником управления идеологической работы. С 2013 по 2016 год работал заместителем председателя Могилевского горисполкома, с 2016 по 2017 год - начальником главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома. С января 2017 года был на посту заместителя председателя Могилевского облисполкома.-0-