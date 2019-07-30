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"Все будет по закону и Конституции" - Лукашенко обсудил с Ермошиной организацию парламентских выборов

Президент 30.07.2019 | 11:00
Во время рабочей встречи
Во время рабочей встречи

30 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается (и Лидию Михайловну втягивают в обсуждение этих вопросов), - сроки проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году - президентские, несмотря на прогнозы некоторых "знатоков" о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также затронул вопрос образования избирательных округов. Палата представителей состоит из 110 депутатов, значит, в стране должно быть создано столько же округов. "Какова здесь у нас конфигурация? Может быть, что-то поменялось", - предположил он.

Во время встречи было обсуждено финансирование избирательной кампании. Глава государства заметил, что это пусть и не главный, но немаловажный вопрос. "Я всегда вам говорил о том, что лишних денег нет и нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем отвращение у людей. У нас люди, слава богу, сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем, - отметил Президент. - Но тем не менее там будут задействованы лучшие специалисты: учителя, врачи - это наша интеллигенция. Они будут отвлечены на работу, зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь всегда придает большое значение международному наблюдению во время избирательных кампаний, однако не намерена приглашать экспертов в угоду кому-то и в то же время не будет запрещать им въезд в страну.

"Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы. Но надо четко дать сигнал: кто хочет - приезжайте. Если кому-то надо официальный статус - мы его пригласим. Не надо бежать впереди телеги и просить: "Приезжайте к нам на выборы, посмотрите на наши выборы". Но никому въезд запрещать не будем... Хочешь посмотреть на Беларусь, избирательный процесс - приезжай и смотри. Постулат один - никому не запрещаем", - заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент считает важным создать информационный центр во время выборов, чтобы члены ЦИК могли оперативно рассказывать населению и журналистам об избирательной кампании. "Я думаю, Лидия Михайловна, как обычно, вам надо этот процесс возглавить. Не только в день выборов, но, может быть, и накануне. Надо определить соответствующий формат, - добавил глава государства. - Думаю, надо задействовать всех членов комиссии, чтобы они участвовали в этом и информировали население о ходе выборов, подготовке к выборам".

"Я не хочу, чтобы даже так называемая оппозиция искала какую-то подоплеку в моих словах по поводу открытости, честности проведения выборов. Я здесь не вру и не собираюсь кого-то уводить в сторону. Нам сегодня нет необходимости (на имидж надо работать всегда) уж слишком подпрыгивать и себя показывать. Кто нас не знает? Знают и меня, и власть, и парламент. Поэтому надо ровно и аккуратно подойти к выборам, провести их достойно", - подчеркнул Президент.

По его мнению, критика будет всегда, однако объективные наблюдатели видят, что выборы в Беларуси проходят достойно и демократично. "Но порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили по Конституции и закону, так мы и проведем выборы. Они для нашего народа, они не для кого-то. Хотя хотелось бы сохранить лицо и внешне выглядеть нормально", - резюмировал Александр Лукашенко.

На встрече присутствовала глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Александр Лукашенко обратил внимание, что, хоть выборы и организовывает ЦИК, Администрация Президента оказывает комиссии большую поддержку.

Как сообщалось, срок полномочий у парламента и Президента истекает в один год - 2020-й. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Беларуси сложилась практика, что выборы главы государства не совмещаются ни с какими другими.

В апреле в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году.-0-

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Теги
выборы в Беларуси, Ермошина, Лукашенко, ЦИК
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