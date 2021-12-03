"Все ли экономят и напрягаются?" Лукашенко о проекте дефицитного бюджета на 2022 год

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о проекте бюджета на 2022 год и подчеркнул необходимость экономии и сокращения необязательных расходов. Соответствующие заявления глава государства сделал на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следует помнить, что людям нужны не цифры и показатели. Наших граждан волнуют близкие им вопросы: зарплата, работа, цены. В этом контексте и прошу вести наш диалог - достаточно ли запланировано мер по контролируемым мной вопросам", - обратился глава государства к участникам совещания.

Он обратил внимание, что проект бюджета на 2022 год формируется дефицитным. "С одной стороны, понятно почему. Мы несем незапланированные расходы, которые сложно предугадать. Но с другой, вопрос - все ли экономят и напрягаются по сокращению необязательных расходов, которых у нас море. Поэтому вопрос экономии, бережливости опять выступает на первый план. Есть ли источники на покрытие дефицита? Не повлечет ли это напряженности при выполнении социальных обязательств?" - обозначил ряд приоритетных вопросов Президент.

"На практике для нас это значит, что потребуется усилить дисциплину и гибкость: переориентироваться на дружественные торговые и финансовые рынки, не обращая внимания на выпады Запада", - отметил Александр Лукашенко.

Отдельно глава государства остановился на предложениях по изменению налогового законодательства на 2022 год. "Насколько они отработаны и какова реакция в обществе на эти предложения? - поинтересовался Президент. - Материалы есть у всех, поэтому участников совещания прошу быть готовыми высказать личное аргументированное мнение по всем чувствительным позициям".-0-