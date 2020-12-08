Все районные больницы в Беларуси будут в ближайшее время отремонтированы и дооснащены

8 декабря, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Районные больницы в Беларуси будут в ближайшее время отремонтированы и дооснащены необходимым оборудованием. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками Столбцовской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси создана вполне эффективная система здравоохранения и ломать ее нет необходимости. Высокотехнологичную помощь оказывают на уровне республиканских научно-практических центров, далее идет уровень областных больниц, межрайонных центров.

Сейчас, по словам Президента, важно передавать опыт и навыки врачей РНПЦ на следующий уровень - врачей в областях. Александр Лукашенко напомнил, что для специалистов, которые проводят высокотехнологичные операции установлены специальные прибавки к заработной плате.

"Это чтоб вы стремились расти по карьерной лестнице", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на эффективность работы межрайонных центров. Президент считает, что в Столбцовской ЦРБ можно создать такой специализированный центр по травматологии. Глава государства также пообещал в скором времени провести реконструкцию и затем дооснастить другие районные больницы страны.

"Почти везде уже отремонтировали, - сказал белорусский лидер. - У нас в основном все на приличном уровне. Может, где-то пару районных больниц осталось. Мы за эту пятилетку их полностью приведем в порядок... Мы их доведем до ума. Но самое главное - их оснастить".

"Будем вас оснащать. Главное, чтобы вы в Польшу не сбежали", - с долей юмора добавил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство вкладывает значительные финансы в развитие системы здравоохранения, но вместе с тем призвал всех проявлять большую заботу о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни. "Бесплатная медпомощь способствует тому, что люди не следят за собой", - заметил он.

Касаясь вопроса заработной платы в сфере здравоохранения, глава государства отметил, что из-за наличия доплат медикам за работу с ковидными пациентами уровень средней заработной платы у врачей уже достиг размера, запланированного к концу пятилетки. В настоящее время стоит задача сохранить этот уровень и по окончании пандемии.-0-