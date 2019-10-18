"Все рубцуется на сердце" - Лукашенко рассказал о сложности принятия жестких управленческих решений

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что порой долго переживает после принятия жестких управленческих решений. Этим он поделился во время встречи в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я человек системный. Мне надо, чтобы порядок был везде и так далее, - отметил глава государства. - Наказал, уволил с работы, потом начинаешь это все крутить... Страшно тяжело. Это просто так не проходит. Это все рубцуется на твоем сердце, остается. Тем более, я восприимчивый человек".

Александр Лукашенко подчеркнул, что как управленец пришел снизу и многое прошел в своей жизни. "Поскольку еще и в семье такой воспитывался, когда одна мать с утра до ночи работала, и самому пришлось шевелиться. И я видел эту жизнь: несправедливость, справедливость. Я такой сформировался, и я это очень болезненно воспринимаю. После принятия каких-то непопулярных жестких решений это очень долго переживаешь", - рассказал белорусский лидер.

"Бывает и так, что иногда крутанешь и по делу, а потом подумаешь: ну, разбрасываться людьми тоже нельзя. И направляешь их туда (на отведенный участок работы. - Прим. БЕЛТА) с таким заданием под особый прицел: иди и показывай. И они это понимают", - сказал Президент.

В качестве примера он привел нынешнее руководство Могилевской области - губернатора и помощника Президента, которые ранее занимали посты в правительстве, курируя сферу АПК. "Уволил министра, вице-премьера. Потом думаю: у них же вот эта сторона сильнейшая. Недавно я к ним послал из других областей людей. Говорю: идите, посмотрите, как надо делать. И так, как они там развернулись, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы", - дал оценку работе Александр Лукашенко.-0-