Всему миру нужно рассказать правду об ужасах войны и геноциде белорусского народа - Лукашенко

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всему миру нужно рассказать правду об ужасах войны и геноциде белорусского народа. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить. Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы - потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение, - заявил Александр Лукашенко. - Страны и народы Европы нас должны благодарить за то, что сделало предыдущее поколение, а не душить нас санкциями".

Президент подчеркнул, что работники белорусских загранучреждений должны каждый день рассказывать эту правду людям в странах своей аккредитации, выступать в средствах массовой информации, размещать в социальных сетях. "Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел - жалкие выкрики, шантаж и реваншизм", - сказал глава государства.-0-