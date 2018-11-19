Встреча Лукашенко и Алиева проходит во Дворце Независимости

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит во Дворце Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко - Алиеву: Беларусь вас ждала "Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат", - сказал глава белорусского государства.

Алиев: по всем направлениям сотрудничества с Беларусью мы видим конкретные результаты "Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут", - Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер прибыл в Беларусь накануне. Утром 19 ноября до официальных переговоров Ильхам Алиев возложил цветы к монументу Победы, а также посетил Торговый дом Азербайджана, который был открыт в Минске в мае минувшего года. Президент ознакомился с продукцией, поинтересовался, как идет ее реализация в Беларуси.

Во время церемонии

Официальные переговоры лидеров двух стран пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам ожидается подписание ряда международных документов.