Встреча Лукашенко и Мирзиёева проходит во Дворце Независимости

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходят во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония официальной встречи Президента Узбекистана состоялась во внутреннем дворе Дворца Независимости. После протокольных мероприятий Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев направились на переговоры. Их встреча проходит сначала в узком формате, а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

Президенты рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами. Кроме того, лидеры Беларуси и Узбекистана обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов о развитии сотрудничества между странами в различных сферах.

Как сообщалось, накануне главы государств провели неформальную встречу в государственной резиденции "Заславль". Президенты прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил Президенту Узбекистана статуэтку зубра. Шавкат Мирзиёев в свою очередь подарил главе государства статую хоккеиста.

Лукашенко и Мирзиёев провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками Президенты пообщались в неформальной обстановке. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.

Президенты также пообщались в неформальной обстановке. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.

По итогам первого полугодия товарооборот между странами составил около $113,1 млн, увеличившись на 25,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Белорусский экспорт вырос на 28,3% и достиг $88,8 млн. Импорт из Узбекистана превысил $24,3 млн, увеличившись на 15,6%.

Сейчас между странами реализуется дорожная карта по развитию сотрудничества. План мероприятий был подготовлен по итогам официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан в сентябре 2018 года. Дорожная карта содержит 155 поручений органам государственного управления, другим организациям и субъектам хозяйствования по развитию взаимодействия в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства и пищевой промышленности, легкой промышленности, фармацевтики и здравоохранения, строительства, нефтехимии, энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий и других.-0-