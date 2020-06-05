Встреча Лукашенко и Орбана проходит в Минске

5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проходит во Дворце Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Венгерский лидер посещает Беларусь с первым официальным визитом. Переговорам предшествует официальная церемония встречи.

Как сообщалось, лидеры стран обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов. Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в развитии отношений, однако есть большой потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах.

Кроме того, на переговорах будет обсуждаться сотрудничество по линии Беларусь-ЕС, в том числе в формате "Восточного партнерства". В центре внимания также будут ситуация в регионе и мире, подходы к решению наиболее актуальных проблем.

В пресс-службе Президента Беларуси накануне выразили уверенность, что визит Виктора Орбана станет важным этапом в развитии белорусско-венгерских отношений.-0-

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Беларусь Программой визита в том числе предусмотрены переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые состоятся во Дворце Независимости.