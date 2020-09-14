Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи на территории резиденции "Бочаров ручей", сообщает БЕЛТА.

Переговоры проходят в формате "один на один". Лидеры стран обсуждают состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.-0-