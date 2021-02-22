Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи

22 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина проходит в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил фразу из вступительного слова Владимира Путина о том, что это сейчас редкость, когда руководители государств встречаются с глазу на глаз. "Думаю, что мы продолжим такой формат общения. Серьезные переговоры в обычной одежде (неформальный характер переговоров. - Прим. БЕЛТА) - это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, выдумывать ничего не надо, так как стороны немало сделали, проведена работа на уровне правительств. Президент напомнил, что ранее было обозначено более 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. И ранее главы государства, встречаясь в Сочи, договорились, что правительства двух стран поработают над ними - подновят и модернизируют.

"Действительно, правительства очень многое сделали. И России, и Беларуси. Они обновили формат. Мне сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось 6-7 дорожных карт (они сейчас уже по-новому называются, их ребрендинг провели), над которыми наши правительства работают. Все остальные в принципе готовы к подписанию. Поэтому план действий есть", - заявил белорусский лидер.

Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

Незадолго до начала встречи Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что регламента по продолжительности переговоров нет. Более того, есть планы, что лидеры стран вместе пообедают и покатаются на лыжах.

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