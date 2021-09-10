Встреча Лукашенко и Путина в Кремле затянулась до начала второго ночи

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на прошедшей в Кремле встрече общались в общей сложности 7 часов, прервавшись на пресс-конференцию. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Вчерашняя встреча президентов плавно перетекла в день сегодняшний. Итого на таймере "Пула Первого" 7 часов. Как нам стало известно, пресс-конференция в планах президентов не была финальной точкой. Они прервали разговор, обсудив программы, чтобы журналисты долго не ждали. Рассказали, о чем договорились по программам, и продолжили общение. Завершили в итоге в начале второго ночи", - отмечают авторы ресурса.

Отмечается, что это был очень хороший разговор, лидеры стран много всего обсудили помимо программ.-0-