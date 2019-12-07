Встреча Лукашенко и Путина в Сочи продолжается уже более 4 часов

7 декабря, Сочи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи продолжается уже более 4 часов, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры проходят в закрытом формате на территории резиденции Бочаров Ручей. Форматы разные и по числу участников, и по обстановке. Сначала лидеры стран вместе с премьер-министрами и членами правительств собрались вместе за столом переговоров. Потом общались в формате рабочего ужина, причем отдельно президенты и отдельно премьер-министры с другими членами правительств. Согласно последней информации, стороны снова обсуждают проблематику белорусско-российского сотрудничества в изначальном составе.

В интернет также попало меню, которое подавали на стол участникам переговоров: салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зеленого горошка, шербет из мандарина, на выбор барабулька с артишоком и киноа или каре теленка с печеным луком порей, а также клубничный тарт. Фотография меню размещена в Telegram-канале "Пул первого".

Пока нет данных, кто и когда озвучит информацию об итогах переговоров. Журналисты ожидают новостей буквально в нескольких десятках метров от места событий.-0-